У Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко
Команда кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства и кандидата в президенты Петру Порошенко, которые он должен выполнить до истечения срока своих президентских полномочий.
Соответствующие требования опубликованы на странице в Facebook "Зе! Команды".
В заявлении сказано, что команда Зеленского внимательно ознакомилась с заявлением Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него и поэтому требует, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:
- обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;
- перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;
- обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;
- выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;
- отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;
- лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности - реализовал предусмотренные законом полномочия и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины;
- ликвидировал схему "Роттердам плюс" и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
Кроме того отмечается, что Порошенко должен опубликовать перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.
Напомним:
- 31 марта состоялся первый тур президентских выборов.
- По результатам подсчета 99,89% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовало 30,22% избирателей, а за Петра Порошенко - 15,95%.
- Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко отреагировал на результаты голосования и обратился к молодым людям со словами, что услышал их и попросил теперь услышать его.
- Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua