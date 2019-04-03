У Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко

13289 просмотров
Среда, 3 апреля 2019, 11:26

Команда кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства и кандидата в президенты Петру Порошенко, которые он должен выполнить до истечения срока своих президентских полномочий.

Соответствующие требования опубликованы на странице в Facebook "Зе! Команды".

В заявлении сказано, что команда Зеленского внимательно ознакомилась с заявлением Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него и поэтому требует, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:

- обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

- перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

- обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

- выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;

- отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

- лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности - реализовал предусмотренные законом полномочия и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины;

- ликвидировал схему "Роттердам плюс" и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

Кроме того отмечается, что Порошенко должен опубликовать перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур президентских выборов.
  • По результатам подсчета 99,89% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовало 30,22% избирателей, а за Петра Порошенко - 15,95%.
  • Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко отреагировал на результаты голосования и обратился к молодым людям со словами, что услышал их и попросил теперь услышать его.
  • Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
Тарута призвал голосовать против "абсолютного зла" Порошенко 3 апреля 2019, 10:39
Кампании старых сил грязные, доступ к СМИ несправедливый – Хармс 3 апреля 2019, 10:13
У Зеленского рассказали, когда будут первые реформы и первые "посадки" 3 апреля 2019, 09:59
Все новости
Главные новости
У Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко
В Киеве отключат отопление через 3 дня
Тарута призвал голосовать против "абсолютного зла" Порошенко
САП обвинила НАБУ в саботаже дел относительно хищений в оборонке
Все новости
Фотопроект

Постеры 30-х годов, которые заставят задуматься о животных

социум

Что такое аутизм и чем такие люди особенные?

психология

7 неприятных привычек, которые разрушают вашу карьеру

Поиск по сайту
Архив
Весь архів