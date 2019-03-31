Порошенко обратился к избирателям Зеленского: Я услышал вас

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Воскресенье, 31 марта 2019, 20:53
Прес-служба АП

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко отреагировал на первые результаты Национального экзит-пола и обратился к молодым людям со словами, что услышал их, и попросил теперь услышать его.

Об этом он заявил в своем штабе.

"Я готов к глубокому и предметному диалогу с теми, кого не успел убедить в первом туре. Хотел бы сейчас обратиться к тем, кому меньше 30 лет. Вы видите изменения в стране, но хотите, чтобы изменения были более глубокими и быстрыми. Я полностью разделяю ваше желание. Чтобы изменения были качественные, мы должны объединиться для того, чтобы этого достичь, и не терять время. Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства, я услышал вас и прошу, услышьте и вы меня", - заявил Порошенко.

По его словам, "все, что мы делали в течение 5 лет, по большому счету, является для молодежи, является для будущего Украины".

В то же время Порошенко утверждает, что "точка невозврата не пройдена".

"Вот так можно все потерять, что сделано за последние 5 лет. Для этого достаточно совершить ошибку во втором туре", - отметил действующий президент.

"Через три часа наступит 1 апреля. Посмеемся и хватит. Со 2 апреля решительно движемся вперед. Друзья, не до шуток, потому что потом не насмеемся", - добавил Порошенко.

Также он прокомментировал результаты экзит-пола и назвал шоумена Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".

"Судьба свела меня с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни одного шанса", - заявил Порошенко.

Напомним:

  • Результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00 свидетельствуют о победе Владимира Зеленского, за которого отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.
  • Второе место по данным социологов, занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%, а третье место Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.

Мария Думанская, УП

Темы: Порошенко выборы президента 2019


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