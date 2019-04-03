Гройсман прокомментировал первый тур выборов президента

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Среда, 3 апреля 2019, 11:58

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил высокую явку и прозрачность проведения первого тура очередных президентских выборов 31 марта.

Об этом он сказал, открывая заседание правительства 3 апреля.

"Мы доказали сами себе и всему миру, что являемся абсолютно демократической страной. С прекрасными гражданами, имеющими возможность совершенно свободно прийти и проголосовать так, как они считают это необходимым", – сказал Гройсман.

По словам премьера, высокая явка - свидетельство того, что "каждый украинец понимает: любые изменения мы можем делать только вместе через принятие ответственных решений".

Гройсман также процитировал 35-го президента США Джон Кеннеди: "Не спрашивай, что страна сделала для тебя. Спроси у себя: что ты сделал для своей страны".

"Нужно с одной стороны не поддаваться разочарованиям, как бы ни было сложно, потому что, особенно в последние годы мы утверждаем собственную независимость", - сказал премьер.

По его мнению, с другой стороны не может быть эйфории, потому что любой результат дается только через серьезную и системную работу.

Валентина Романенко, УП

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Темы: выборы президента 2019 Гройсман


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