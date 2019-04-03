ОБСЕ заметила российское новейшее вооружение на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка на временно оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.

"Российские новейшие системы вооружения – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - говорится в сообщении.

Російські новітні системи озброєння - автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель" та комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2", зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу pic.twitter.com/AsKAIRUpQD — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 3 квітня 2019 р.

Напомним: