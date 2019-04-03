ОБСЕ заметила российское новейшее вооружение на Донбассе

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Среда, 3 апреля 2019, 15:16

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка на временно оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.

"Российские новейшие системы вооружения – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Ранее СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".
  • 16 марта на оккупированной части Донбасса были замечены российские новейшие системы радиоэлектронной борьбы, в частности, "Тирада-2".

Украинская правда

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Темы: Донбасс Росcия война оружие


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