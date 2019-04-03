В НСК "Олимпийский" заявили, что не получали от Зеленского заявления по дебатам

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Среда, 3 апреля 2019, 21:00

В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба спортивного комплекса в Facebook.

"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве - является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе", - отмечается в сообщении.

В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.

Также в госпредприятии добавили, что НСК "Олимпийский" "является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины".

Напомним:

  • Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с действующим президентом Петром Порошенко.
  • Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять учамстие в дебатах "перед народом Украины".

Украинская правда

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Темы: Олимпийский Зеленский выборы президента 2019


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