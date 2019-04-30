В Чехии суд поддержал отель в отказе россиянам, поддерживающим аннексию Крыма

Конституционный суд Чехии решил, что в действиях отеля в городе Острава, который отказывался поселять граждан России без письменного заявления с осуждением аннексии Крыма, не было дискриминации.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Также отменен штраф, который был наложен на фирму-владелицу отеля. Теперь дело возвращается на повторное рассмотрение в Высший административный суда Чехии.

Конституционный суд установил, что о дискриминации могла бы идти речь, если клиентов отказывались селить по мотивам ненависти, очевидного произвола или с унижением достоинства.

В деле же с отелем Brioni в центре Остравы речь шла о непосредственном и эмоциональном выражении политической позиции его владельца на однозначное нарушение международного права, коим была аннексия Крыма Россией, и эта позиция совпадает с внешней политикой Чехии и политикой международных организаций.

"Предприниматель не должен быть политически нейтральным и при осуществлении предпринимательской деятельности ему нельзя запретить высказывать свою позицию, если это делается корректным образом", - отметил судья-докладчик по делу Войтех Шимичек.

Суд же констатировал, что отель анонсировал такое ограничение своих услуг в интернете.

Скандал вспыхнул весной 2014 года, вскоре после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Когда в апреле того года отель Brioni проверила Чешская коммерческая инспекция, там обнаружили объявление, что граждане России не могут поселиться там, начиная с 24 марта, если не подпишут заявление с осуждением оккупации Крыма.

Инспекция наложила на фирму-владелец отеля штраф в 50 тысяч чешских крон (по нынешнему курсу это почти 58 тысяч гривен), позже суды снизили штраф до 5000.

Высший административный суд тогда констатировал, что выражение политической позиции не дает права принуждать клиентов уходить от внешней политики их государства. Владельцы отеля не согласились с этим и пришли с обжалованиями в Конституционный суд.

Напомним: