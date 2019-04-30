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Госдеп США требует от России прекратить авиаудары по Сирии

Вторник, 30 апреля 2019, 22:11

Авиаудары России и режима Асада в сирийских провинциях Идлиб и северная Хама дестабилизируют регион и ухудшают уже тяжелую гуманитарную ситуацию, они должны быть немедленно прекращены.

Об этом говорится в распространенном для прессы 30 апреля заявлении Государственного департамента США, сообщает "Укринформ".

"США обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме. Авиаудары России и режима (Асада) также нападения Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль-Каидой в Сирии, продолжают дестабилизировать регион, ухудшать уже катастрофическую гуманитарную ситуацию, ведут к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых - дети", - говорится в заявлении.

Представитель Госдепа добавляет, что в результате авиаударов и нападений страдает гражданская инфраструктура, включая жилые помещения, больницы, поселения внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

"Россия и режим (Асада - ред.) также продолжают грубые военные нападения на гуманитарных работников, таких как волонтеры Белых шлемов, пока они пытаются спасти жертв в общинах, которые подвергаются нападениям", - добавляет он и отмечает, что "насилие должно быть остановлено".

Госдеп США напоминает, что любая эскалация насилия в северо-западной Сирии приведет к дестабилизации всего региона.

Согласно сообщениям местных СМИ, в течение последних часов в зонах деэскалации в северо-западной Сирии продолжаются авиаудары вооруженных сил России и Сирии.

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Темы: Сирия
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