Гриценко хочет, чтобы Порошенко ушел, а по Зеленскому взвешивает риски

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Четверг, 4 апреля 2019, 10:13

Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты, не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре виборв-2019.

Об этом политик написал в Facebook, поблагодарив избирателей, которые отдали голоса за него.

Свой результат Гриценко прокомментировал так: "1 306 411 – много это или мало? Для победы сегодня недостаточно, это факт. Но – это хорошая база взаимного доверия и поддержки, ценностная и правдивая база, для наших с вами дальнейших побед".

"Гораздо меньшие по процентам примеси химических элементов превращают хрупкий чугун в прочную сталь. И в мощную броню!", – отметил  Гриценко, который в первом туре выборов получил 6.91% голосов.

"Мы сохраним и усилим нашу команду, ведь борьба за страну продолжается – теперь уже на парламентском и правительственном фронтах. Поэтому легкая передышка, домашняя работа над ошибками – и дальше вперед, уверенно и решительно!", – заявил он.

"За кого голосовать 21 апреля, вы меня спрашиваете? За Порошенко, за еще пять лет лжи, коррупции и мародерства – я не проголосую никогда", – добавил Гриценко.

По его убеждению, "Порошенко имел шанс, он его проворонил – должен уйти и должен ответить перед законом".

"За Зеленского? Скажу прямо: я еще не могу дать вам совет, сам не определился. Взвешиваю шансы и одновременно риски для страны, еще недостаточно информации получил. За неделю у меня будет позиция и решение, вам сразу сообщу", – добавил Гриценко.

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Темы: выборы президента 2019 Гриценко Зеленский Порошенко


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