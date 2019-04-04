Взорванный в Киеве автомобиль принадлежал разведчику – источник

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Четверг, 4 апреля 2019, 11:47

Подорванный 4 апреля в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника УП, пострадал не сам владелец авто, а подрывник.

По предварительной информации, диверсант пытался установить взрывчатку, но она сработала раньше, он сам получил ранения (оторвало кисть руки -ред.) и был доставлен в больницу.

"Украинская правда" обратилась в Военную прокуратуру центрального региона, однако там отметили, что такой информацией не владеют.

"Такой информации у меня пока нет. Может, стоит обратиться к разведке", - сказал представитель военной прокуратуры центрального региона Андрей Киселев.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что человек, который должен был пострадать, никакого отношения к ним не имеет.

"Человек не является сотрудником Главного управления разведки. Мы не подтверждаем это", - сказали в пресс-службе ГУР.

Как известно, в Украине есть еще внешняя разведка, силы специальных операций, пограничная разведка и тому подобное.

Напомним:

  • В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина получил ранения.
  • "Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – информировала полиция.
  • Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Валентина Романенко, Ирина Балачук, УП

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Темы: диверсанты Киев


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