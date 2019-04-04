Взорванный в Киеве автомобиль принадлежал разведчику – источник
Подорванный 4 апреля в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника УП, пострадал не сам владелец авто, а подрывник.
По предварительной информации, диверсант пытался установить взрывчатку, но она сработала раньше, он сам получил ранения (оторвало кисть руки -ред.) и был доставлен в больницу.
"Украинская правда" обратилась в Военную прокуратуру центрального региона, однако там отметили, что такой информацией не владеют.
"Такой информации у меня пока нет. Может, стоит обратиться к разведке", - сказал представитель военной прокуратуры центрального региона Андрей Киселев.
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что человек, который должен был пострадать, никакого отношения к ним не имеет.
"Человек не является сотрудником Главного управления разведки. Мы не подтверждаем это", - сказали в пресс-службе ГУР.
Как известно, в Украине есть еще внешняя разведка, силы специальных операций, пограничная разведка и тому подобное.
Напомним:
- В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина получил ранения.
- "Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – информировала полиция.
- Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.