Взорванный в Киеве автомобиль принадлежал разведчику – источник

Подорванный 4 апреля в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника УП, пострадал не сам владелец авто, а подрывник.

По предварительной информации, диверсант пытался установить взрывчатку, но она сработала раньше, он сам получил ранения (оторвало кисть руки -ред.) и был доставлен в больницу.

"Украинская правда" обратилась в Военную прокуратуру центрального региона, однако там отметили, что такой информацией не владеют.

"Такой информации у меня пока нет. Может, стоит обратиться к разведке", - сказал представитель военной прокуратуры центрального региона Андрей Киселев.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что человек, который должен был пострадать, никакого отношения к ним не имеет.

"Человек не является сотрудником Главного управления разведки. Мы не подтверждаем это", - сказали в пресс-службе ГУР.

Как известно, в Украине есть еще внешняя разведка, силы специальных операций, пограничная разведка и тому подобное.

Напомним: