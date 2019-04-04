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Соратник президента Кононенко задекларировал 20 млн дивидендов

Четверг, 4 апреля 2019, 16:40

Соратник президента, первый заместитель председателя фракции БПП, нардеп Игорь Кононенко за 2018 получил доходы в сумме более 20, 7 млн гривен, из которых заработная плата в Верховной Раде составляет лишь 385, 317 тисяч гривен.

Согласно электронной декларации нардепа, кроме заработной платы по основному месту работы Кононенко получил 422, 880 грн на "выполнение депутатских полномочий".

Кроме того Кононенко получил проценты в сумме 310, 385 тыс. грн в "Укрсоцбанке" и дивиденды в размере 19 999 997 в ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК", конечным бенефециаром которого и владельцем акций с 2009 года на сумму 5 897 543 грн является Кононенко.

На счетах нардепа в "Укрсоцбанке" – 2 745 146 грн и 1027 евро, наличных средств - 400 тыс. долларов и 800 тыс. евро.

В декларации также указано, что у Кононенко в "Альфа банке" на депозите размещено 971, 144 тысяч гривен.

Кононенко является конечным владельцем ООО "Песковский завод стеклоизделий", ООО "Янтра", ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор" (фитнес-клуб "5 элемент"), ООО "Международная теннисная академия", ООО "Медсервис плюс", ГП "Джепен Моторс", ООО "Европейское дом", ООО "Продюсерский центр "Разом", частная компания "Трек Холдинг Кост" (зарегистрирована в Испании), "Трек Холдинг Лимитед", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК", "Ланкашир Бег С .Л", ГП "Внешэкономсервис" и ООО "Сатурн-Транс".

В Испании с января 2017 Кононенко арендует дом в "Трек Холдинг Кост" на 539,23 кв. м., расположенный в Малаге по адресу регистрации компании.

Жилой дом в Украине на 1643,6 кв м, квартира на 239,8 "квадратов", земельные участки на 4645, 2255 кв.м. и домовладения на 36,6 кв.м. находятся в собственности жены Кононенко Лилии, которая приобрела права на недвижимость 8 декабря 2017, Игорь Кононенко имеет право бесплатного пользования указанным имуществом.

Среди ценного имущества в декларации значатся преимущественно ювелирные украшения жены, часы, кожаное пальто Кононенко, часы Hublot за 415 и 768 тыс., Ulysse Nardin за 384 тыс, Piguet за 624 тыс, Louis Vuitton за 264 тыс, и в совместной с женой собственности - техника, кухонные принадлежности, мебель, люстры, котлы, озонатор, осушитель воздуха, дизель-генератор и беговая дорожка.

В собственности семьи - Subaru и BMW, еще на три авто - Audi, BMW и Mercedes - члены семьи имеют право пользования.

Напомним, Кононенко за 2017 получил доходы в сумме более 7,5 млн гривен, из которых заработная плата составляет лишь 252,1 тыс. грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КононенкоПорошенко
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