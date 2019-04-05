ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новейший российский комплекс РЭБ

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Пятница, 5 апреля 2019, 04:42

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) СБ-341В "Леер-3" на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ в Украине на основе информации за 3 апреля 2019 года.

"2 апреля команда СММ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы (СБ-341В "Леер-3"), который перевозили на военном грузовике ("КамАЗ-5350") недалеко от р. п. Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по автодороге Т0508 (в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014)", - говорится в отчете.

Напоминаем:

  • Накануне СММ ОБСЕ зафиксировала новейшую российскую автоматизированную станцию ​​помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса.
  • Ранее СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".
  • 16 марта на оккупированной части Донбасса были замечены российские новейшие системы радиоэлектронной борьбы, в частности, "Тирада-2".

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Темы: Донбасс Росcия война


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