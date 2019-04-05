ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новейший российский комплекс РЭБ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) СБ-341В "Леер-3" на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ в Украине на основе информации за 3 апреля 2019 года.

"2 апреля команда СММ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы (СБ-341В "Леер-3"), который перевозили на военном грузовике ("КамАЗ-5350") недалеко от р. п. Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по автодороге Т0508 (в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014)", - говорится в отчете.

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