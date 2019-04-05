У Зеленского пообещали показать его программу действий до второго тура

У кандидата в президенты Владимира Зеленского заверили, что он представит свою команду и план действий на первые 100 дней, в случае победы, раньше чем начнется второй тур голосования.

Об этом заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Если у людей есть потребность - а эта потребоность, конечно, есть - узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто те люди, которые будут воплощать этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет и она будет еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней", - рассказал Рябошапка.

Он не назвал дату, когда именно это произойдет, но заверил, что "однозначно это будет до второго тура".

"Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет уже сам Владимир Зеленский. Единственный мой месседж - это будет сделано заблаговременно, до самого голосования", - сказал Рябошапка.

Избиратели ожидают, что Зеленский назовет конкретных людей, которые будут входить в его команду, если он станет главой государства, и однозначно определит свою позицию в конфликте с Россией и во внешней политике.

Напомним: