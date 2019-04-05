Война на востоке: 10 обстрелов, оккупанты бьют со 152-мм артиллерии
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Кроме артиллерии и минометов враг обстреливал украинских защитников из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции ООС девять раз.
Из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли вблизи села Лебединское.
Также из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия стреляли возле города Авдеевка.
Ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил в районе населенного пункта Пески и поселка городского типа Талаковка.
Также из автоматических станковых гранатометов враг бил в районе населенного пункта Павлополь, а из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов - возле села Новоселовка Вторая.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское.
В общем боевики потратили 33 боеприпаса калибров 152, 122, 120 и 82 мм.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 4 апреля огнем в ответ четыре оккупанта были уничтожены, двое - ранены.
Также огнем уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск.
По состоянию на 7:00 5 апреля обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
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