Заместителем Грицака назначили скандального экс-начальника СБУ Сумщины
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Пятница, 5 апреля 2019, 10:52
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Сергея Базюка и назначил Владислава Косинского, который ранее был уволен с должности руководителя управления СБУ в Сумской области и которого местные власти обвиняли в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Отмечается, что Базюк был уволен 4 апреля. Причина увольнения не указывается.
Вместе с тем на должность заместителя председателя СБУ уже назначен Владислав Косинский.
Также Порошенко уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка.
Напомним:
- 13 марта президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.
- Ранее местные СМИ сообщали, что глава Сумского управления СБУ заметили в использовании вертолета для служебных целей, принадлежащий совладельцу сети супермаркетов "АТБ" Геннадию Буткевичу.
- По данным нардепа Виталия Куприя, детективы НАБУ якобы зарегистрировали дело в отношении возможного взяточничества Косинского.
- По данным СМИ, Косинского также обвиняли в незаконному сборе информации о депутатах местных советов Сумщины и фабрикации уголовных дел.
- В феврале 2018 года депутаты Сумского областного совета инициировали обращение к президенту Украины об увольнении Косинского с должности, поскольку он "вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей - обеспечение национальной безопасности на территории пограничной области, увлекся политическими интригами и "крышеванием" криминальных схем на Сумщине".
- Косинский был назначен на должность руководителя ГУ СБУ в Сумской области в феврале 2017 года.
Украинская правда
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