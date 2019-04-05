Заместителем Грицака назначили скандального экс-начальника СБУ Сумщины

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Сергея Базюка и назначил Владислава Косинского, который ранее был уволен с должности руководителя управления СБУ в Сумской области и которого местные власти обвиняли в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Отмечается, что Базюк был уволен 4 апреля. Причина увольнения не указывается.

Вместе с тем на должность заместителя председателя СБУ уже назначен Владислав Косинский.

Также Порошенко уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка.

Напомним: