Заместителем Грицака назначили скандального экс-начальника СБУ Сумщины

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Пятница, 5 апреля 2019, 10:52

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Сергея Базюка и назначил Владислава Косинского, который ранее был уволен с должности руководителя управления СБУ в Сумской области и которого местные власти обвиняли в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Отмечается, что Базюк был уволен 4 апреля. Причина увольнения не указывается.

Вместе с тем на должность заместителя председателя СБУ уже назначен Владислав Косинский.

 
В. Косинский

Также Порошенко уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка.

Напомним:

  • 13 марта президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.
  • Ранее местные СМИ сообщали, что глава Сумского управления СБУ заметили в использовании вертолета для служебных целей, принадлежащий совладельцу сети супермаркетов "АТБ" Геннадию Буткевичу.
  • По данным нардепа Виталия Куприя, детективы НАБУ якобы зарегистрировали дело в отношении возможного взяточничества Косинского.
  • По данным СМИ, Косинского также обвиняли в незаконному сборе информации о депутатах местных советов Сумщины и фабрикации уголовных дел.
  • В феврале 2018 года депутаты Сумского областного совета инициировали обращение к президенту Украины об увольнении Косинского с должности, поскольку он "вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей - обеспечение национальной безопасности на территории пограничной области, увлекся политическими интригами и "крышеванием" криминальных схем на Сумщине".
  • Косинский был назначен на должность руководителя ГУ СБУ в Сумской области в феврале 2017 года.

Украинская правда

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Темы: СБУ Порошенко


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