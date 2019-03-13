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Порошенко уволил руководителя СБУ Сумщины

Среда, 13 марта 2019, 12:20
Порошенко уволил руководителя СБУ Сумщины

Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в указе №72/2019 от 13 марта.

Напомним:

  • Ранее местные СМИ сообщали, что глава Сумского управления СБУ заметили в использовании вертолета для служебных целей, принадлежащий совладельцу сети супермаркетов "АТБ" Геннадию Буткевичу.
  • По данным нардепа Виталия Куприя, детективы НАБУ якобы зарегистрировали дело в отношении возможного взяточничества Косинского.
  • По данным СМИ, Косинского также обвиняли в незаконному сборе информации о депутатах местных советов Сумщины и фабрикации уголовных дел.
  • В феврале 2018 года депутаты Сумского областного совета инициировали обращение к президенту Украины об увольнении Косинского с должности, поскольку он "вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей - обеспечение национальной безопасности на территории пограничной области, увлекся политическими интригами и "крышеванием" криминальных схем на Сумщине".
  • Косинский был назначен на должность руководителя ГУ СБУ в Сумской области в феврале 2017 года.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСБУСумская область
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