Порошенко уволил руководителя СБУ Сумщины

Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в указе №72/2019 от 13 марта.

Напомним: