Порошенко уволил руководителя СБУ Сумщины
Среда, 13 марта 2019, 12:20
Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в указе №72/2019 от 13 марта.
Напомним:
- Ранее местные СМИ сообщали, что глава Сумского управления СБУ заметили в использовании вертолета для служебных целей, принадлежащий совладельцу сети супермаркетов "АТБ" Геннадию Буткевичу.
- По данным нардепа Виталия Куприя, детективы НАБУ якобы зарегистрировали дело в отношении возможного взяточничества Косинского.
- По данным СМИ, Косинского также обвиняли в незаконному сборе информации о депутатах местных советов Сумщины и фабрикации уголовных дел.
- В феврале 2018 года депутаты Сумского областного совета инициировали обращение к президенту Украины об увольнении Косинского с должности, поскольку он "вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей - обеспечение национальной безопасности на территории пограничной области, увлекся политическими интригами и "крышеванием" криминальных схем на Сумщине".
- Косинский был назначен на должность руководителя ГУ СБУ в Сумской области в феврале 2017 года.
Украинская правда