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Кумовства не будет – Зеленский о ключевых постах в государстве

Пятница, 5 апреля 2019, 11:08

Кандидат на пост президента Владимир Зеленский уверяет, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.

Об этом говорится в спецрепортаже программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") – "Вперед, на Банковую".

"Не переживайте. Кумовства у нас не будет", - сказал Зеленский.

В то же время он до сих пор не смог назвать конкретных фамилий людей, с которыми планирует делить власть в стране. 

Напомним:

  • Ранее советник Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что в случае победы на выборах Зеленский будет формировать "наиболее мощную команду, и будет слушать ее и сотрудничать с ней".
  • После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.  
  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.  

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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