Кумовства не будет – Зеленский о ключевых постах в государстве

Кандидат на пост президента Владимир Зеленский уверяет, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.

Об этом говорится в спецрепортаже программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") – "Вперед, на Банковую".

"Не переживайте. Кумовства у нас не будет", - сказал Зеленский.

В то же время он до сих пор не смог назвать конкретных фамилий людей, с которыми планирует делить власть в стране.

Напомним: