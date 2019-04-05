Кумовства не будет – Зеленский о ключевых постах в государстве
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Пятница, 5 апреля 2019, 11:08
Кандидат на пост президента Владимир Зеленский уверяет, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.
Об этом говорится в спецрепортаже программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") – "Вперед, на Банковую".
"Не переживайте. Кумовства у нас не будет", - сказал Зеленский.
В то же время он до сих пор не смог назвать конкретных фамилий людей, с которыми планирует делить власть в стране.
Напомним:
- Ранее советник Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что в случае победы на выборах Зеленский будет формировать "наиболее мощную команду, и будет слушать ее и сотрудничать с ней".
- После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
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