Какой будет погода на выходных – синоптик порадовала прогнозом

На выходных 6 и 7 апреля погода в Украине должна быть солнечной, сухой и теплой.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура возрастет до +12 +17 градусов, на юге и Закарпатье до +19 градусов.

Возможен юго-восточный ветер с порывами.

В Киеве на выходных должно будет и 12-15 градусов выше нуля.

"Главное, уйдут наконец ночные "нули"и "минусы", цветы начнут расти интенсивнее, а кустики и деревья – развиваться", – отмечает синоптик.

Ночью в Украине ожидается + 2 + 8 градусов, только на Востоке еще кое-где удержатся более низкие градусы.

"Всем хороших анализов и полезных приятных выходных", – добавила синоптик.