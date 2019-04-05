Какой будет погода на выходных – синоптик порадовала прогнозом
Пятница, 5 апреля 2019, 11:14
На выходных 6 и 7 апреля погода в Украине должна быть солнечной, сухой и теплой.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Температура возрастет до +12 +17 градусов, на юге и Закарпатье до +19 градусов.
Возможен юго-восточный ветер с порывами.
В Киеве на выходных должно будет и 12-15 градусов выше нуля.
"Главное, уйдут наконец ночные "нули"и "минусы", цветы начнут расти интенсивнее, а кустики и деревья – развиваться", – отмечает синоптик.
Ночью в Украине ожидается + 2 + 8 градусов, только на Востоке еще кое-где удержатся более низкие градусы.
"Всем хороших анализов и полезных приятных выходных", – добавила синоптик.
Украинская правда