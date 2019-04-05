Порошенко выполнил обещание и сдает анализы
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Пятница, 5 апреля 2019, 09:26
Президент Петр Порошенко сдает анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
Глава государства приехал в 9:23, хотя своего соперника на выборах Владимира Зеленского звал на 9 утра.
Сейчас у Порошенко берут кровь.
После анализов Порошенко вышел на брифинг, где сказал, что первые результаты будут через несколько минут, остальные – через несколько часов.
По словам медиков, первые результаты анализов будут готовы через 2 часа.
Дополняется...
Ирина Балачук, УП
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