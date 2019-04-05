Порошенко выполнил обещание и сдает анализы
Президент Петр Порошенко сдает анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
Глава государства приехал в 9:23, хотя своего соперника на выборах Владимира Зеленского звал на 9 утра.
Сейчас у Порошенко берут кровь. Другой кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы немного ранее. Он сделал это в частной лаборатории "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.
По словам медиков, первые результаты анализов Порошенко будут готовы через 2 часа.
После анализов президент вышел на брифинг.
"Меня пригласили на стадион "Олимпийский". Я сегодня на стадионе. Я так понимаю, Владимира Александровича не было? Я пришел – тебе нема. Я твердо убежден, что он наберется мужества, доедет сюда, и дебаты состоятся, тем более, что это является требованием украинского закона", - сказал Порошенко.
Он добавил, что с пониманием и одобрением отнесся к предложению Зеленского пройти медицинское освидетельствование относительно отсутствия наркотической или алкогольной зависимости у кандидатов в президенты.
"Я сразу дал разрешение на проведение указанных исследований. Я даже не знаю, какие клиники (здесь брали анализы – ред.), их 4, они разные – те, которые выразили желание приехать, провести независимое исследование. Они имеют возможность это сделать", - сказал Порошенко.
Он также добавил, что рассматривает возможность законодательного закрепления прохождения медобследования кандидатами в президенты.
"Я считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес необходимые изменения в законодательство, потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос точно национальной безопасности", - подытожил Порошенко.
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Напомним:
- В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- Позже в штабе Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК "Олимпийский".
- Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.
- И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что современное оборудование для проверки употребления наркотиков и алкоголя есть в антидопинговом центре олимпийского комитета.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.