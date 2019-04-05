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Порошенко выполнил обещание и сдает анализы

Пятница, 5 апреля 2019, 09:26

Президент Петр Порошенко сдает анализы в медпункте НСК "Олимпийский".

Глава государства приехал в 9:23, хотя своего соперника на выборах Владимира Зеленского звал на 9 утра.

Сейчас у Порошенко берут кровь. Другой кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы немного ранее. Он сделал это в частной лаборатории "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.

По словам медиков, первые результаты анализов Порошенко будут готовы через 2 часа. 

 
Фото Дмитрия  ларина, УП

После анализов президент вышел на брифинг.

"Меня пригласили на стадион "Олимпийский". Я сегодня на стадионе. Я так понимаю, Владимира Александровича не было? Я пришел – тебе нема. Я твердо убежден, что он наберется мужества, доедет сюда, и дебаты состоятся, тем более, что это является требованием украинского закона", - сказал Порошенко. 

Он добавил, что с пониманием и одобрением отнесся к предложению Зеленского пройти медицинское освидетельствование относительно отсутствия наркотической или алкогольной зависимости у кандидатов в президенты.

"Я сразу дал разрешение на проведение указанных исследований. Я даже не знаю, какие клиники (здесь брали анализы – ред.), их 4, они разные – те, которые выразили желание приехать, провести независимое исследование. Они имеют возможность это сделать", - сказал Порошенко.

Он также добавил, что рассматривает возможность законодательного закрепления прохождения медобследования кандидатами в президенты.

"Я считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес необходимые изменения в законодательство, потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос точно национальной безопасности", - подытожил Порошенко. 

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Напомним:

  • В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • Позже в штабе Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК "Олимпийский".
  • Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.
  • И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что современное оборудование для проверки употребления наркотиков и алкоголя есть в антидопинговом центре олимпийского комитета.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019
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