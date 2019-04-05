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Польская церковь за автокефалию украинской, но не для "группы раскольников"

Пятница, 5 апреля 2019, 12:52

Польская автокефальная православная церковь поддерживает украинскую автокефалию, однако считает, что она должна быть предоставлена ​​в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а "не группы раскольников".

Об этом говорится в официальном коммюнике канцелярии Собора епископов.

"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Церкви Православной в Украине однозначно информируем, что Польское Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности – автокефалии Церкви Православной в Украине", - говорится в сообщении.

Однако в канцелярии добавили, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а не группы раскольников".

В коммуникате канцелярии отмечают, что "те, кто отступил от церкви, те были лишены священнических хиротоний, и они не могут представлять здоровый церковный организм".

"Эта каноническая действие нарушает евхаристическое и межправославное единство", - заявили на Синоде.

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Напомним:

  • В июне 2016 года представители Антиохийского патриархата (Дамаск), так же как РПЦ и еще нескольких церквей, не принимали участия в первом за более 1200 Всеправославном соборе на Крите.
  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православнуюцерковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписалитомос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Украинская правда

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Темы: церковь
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