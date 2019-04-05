Польская церковь за автокефалию украинской, но не для "группы раскольников"
Польская автокефальная православная церковь поддерживает украинскую автокефалию, однако считает, что она должна быть предоставлена в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а "не группы раскольников".
Об этом говорится в официальном коммюнике канцелярии Собора епископов.
"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Церкви Православной в Украине однозначно информируем, что Польское Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности – автокефалии Церкви Православной в Украине", - говорится в сообщении.
Однако в канцелярии добавили, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а не группы раскольников".
В коммуникате канцелярии отмечают, что "те, кто отступил от церкви, те были лишены священнических хиротоний, и они не могут представлять здоровый церковный организм".
"Эта каноническая действие нарушает евхаристическое и межправославное единство", - заявили на Синоде.
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Напомним:
- В июне 2016 года представители Антиохийского патриархата (Дамаск), так же как РПЦ и еще нескольких церквей, не принимали участия в первом за более 1200 Всеправославном соборе на Крите.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православнуюцерковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписалитомос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.