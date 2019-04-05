Польская церковь за автокефалию украинской, но не для "группы раскольников"

Польская автокефальная православная церковь поддерживает украинскую автокефалию, однако считает, что она должна быть предоставлена ​​в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а "не группы раскольников".

Об этом говорится в официальном коммюнике канцелярии Собора епископов.

"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Церкви Православной в Украине однозначно информируем, что Польское Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности – автокефалии Церкви Православной в Украине", - говорится в сообщении.

Однако в канцелярии добавили, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а не группы раскольников".

В коммуникате канцелярии отмечают, что "те, кто отступил от церкви, те были лишены священнических хиротоний, и они не могут представлять здоровый церковный организм".

"Эта каноническая действие нарушает евхаристическое и межправославное единство", - заявили на Синоде.

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Напомним: