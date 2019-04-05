Военные испытали крылатую ракету "Нептун": скоро ее получат ВСУ

На полигоне в Одесской области успешно испытали крылатую ракету "Нептун", которую вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом 5 апреля сообщил в соцсетях президент Петр Порошенко.

"Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена ​​на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Порошенко в Twitter.

Щодня посилюємо обороноздадність країни.



Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 квітня 2019 р.

При этом он заявил, что "враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы".

По его словам, ракету также могут использовать сухопутные силы.

Модернизированная ракета "Нептун" имеет больший радиус действия. В частности, в конце 2018 ракета попала в цель за 280 км.

По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника.

"Нептун" – комплекс из противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".