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Военные испытали крылатую ракету "Нептун": скоро ее получат ВСУ

Пятница, 5 апреля 2019, 15:00

На полигоне в Одесской области успешно испытали крылатую ракету "Нептун", которую вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом 5 апреля сообщил в соцсетях президент Петр Порошенко.

"Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена ​​на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Порошенко в Twitter.

При этом он заявил, что "враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы".

По его словам, ракету также могут использовать сухопутные силы.

Модернизированная ракета "Нептун" имеет больший радиус действия. В частности, в конце 2018 ракета попала в цель за 280 км.

По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника.

"Нептун" – комплекс из противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоВооруженные силы
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