Военные испытали крылатую ракету "Нептун": скоро ее получат ВСУ
На полигоне в Одесской области успешно испытали крылатую ракету "Нептун", которую вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Об этом 5 апреля сообщил в соцсетях президент Петр Порошенко.
"Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Порошенко в Twitter.
Щодня посилюємо обороноздадність країни.— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 квітня 2019 р.
Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ
При этом он заявил, что "враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы".
По его словам, ракету также могут использовать сухопутные силы.
Модернизированная ракета "Нептун" имеет больший радиус действия. В частности, в конце 2018 ракета попала в цель за 280 км.
По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника.
"Нептун" – комплекс из противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".