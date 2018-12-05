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В Украине испытали противокорабельные ракеты "Нептун"

Среда, 5 декабря 2018, 12:52

В Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету "Нептун".

Об этом 5 декабря во время торжеств ко Дню Вооруженных сил заявил министр обороны Степан Полторак.

"Буквально 10 минут назад мне доложили об успешном завершении испытаний противокорабельного комплекса "Нептун", о продлении ресурса и модернизацию комплекса С-125 и учебных пусках по морским целям", - сказал он.

По его словам, это свидетельствует о том, что мы не стоим на месте, а делаем выводы.

Полторак добавил, что в период военного положения в особом режиме работает весь военно-промышленный комплекс. В частности, проводятся мероприятия связанные с ускоренной военной подготовкой бригад, пополнение ресурса, подготовка резерва.

"Планируется передислокация части подразделений на угрожаемых направлениях, чтобы максимально сохранить в безопасности жизни наших людей", - сказал министр.

Позже в СНБО сообщили, что ракета уничтожила цель за 280 км.

Президент Петр Порошенко также написал, что если ВСУ примет "Нептун" на вооружение, Госконцерн "Укроборонпром" начнет ее серийное производство.

"Нептун" - комплекс из противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника. 

 
фото: Александр Турчинов

В августе сообщалось, что на юге Одесской области состоялись успешные испытания крылатой ракеты украинского производства "Нептун" для обороны Азовского побережья.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.

В ответ на агрессию РФ с 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

3 декабря в учебных центрах ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди - военных повезут на обучение для повышения боеготовности в случае нападения.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: МинобороныВооруженные силыПолторакморяки
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