В Украине испытали противокорабельные ракеты "Нептун"

В Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету "Нептун".

Об этом 5 декабря во время торжеств ко Дню Вооруженных сил заявил министр обороны Степан Полторак.

"Буквально 10 минут назад мне доложили об успешном завершении испытаний противокорабельного комплекса "Нептун", о продлении ресурса и модернизацию 125-го комплекса и учебных пусках по морским целям", - сказал он.

По его словам, это свидетельствует о том, что мы не стоим на месте, а делаем выводы.

Полторак добавил, что в период военного положения в особом режиме работает весь военно-промышленный комплекс. В частности, проводятся мероприятия связанные с ускоренной военной подготовкой бригад, пополнение ресурса, подготовка резерва.

"Планируется передислокация части подразделений на угрожаемых направлениях, чтобы максимально сохранить в безопасности жизни наших людей", - сказал министр.

"Нептун" - комплекс из противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

По словам главы СНБО Александра Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника.

Фото с августовского испытания ракеты

В августе сообщалось, что на юге Одесской области состоялись успешные испытания крылатой ракеты украинского производства "Нептун" для обороны Азовского побережья.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.

В ответ на агрессию РФ с 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

3 декабря в учебных центрах ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди - военных повезут на обучение для повышения боеготовности в случае нападения.