Всемирный банк возглавил соратник Трампа Дэвид Мелпас

Заместитель министра финансов США Дэвид Мелпас стал тринадцатым президентом Всемирного банка. Пятилетний срок его полномочий начнется 9 апреля.

Кандидатуру Мелпаса, которую предложил президент США Дональд Трамп, 5 апреля единогласно поддержали исполнительные директора банка, передает DW.

Отмечается, что Мелпас, который считается доверенным лицом Трампа, был единственным кандидатом на должность.

CNN ранее писало, что Мелпас критиковал Всемирный банк за деньги, которые он предоставлял Китаю. Он считал, что в КНР достаточно ресурсов и без международной поддержки.

Напомним: