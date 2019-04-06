Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он окажется под давлением РФ

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ситуация с выборами в Украине напоминает Brexit, выборы во Франции и Соединенных Штатах. По его словам, независимо от того, кто станет победителем президентских выборов, РФ продолжит его тестирование инструментами своей гибридной войны.

Об этом он сказал в интервью PBS News.

"Учитывая поведение РФ до сих пор, могу предположить, что она продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины", - отметил Волкер.

"Нынешняя ситуация с выборами в Украине подобна выборам во Франции, или в случае Brexit, или даже выборам в США. Кто бы ни стал президентом Украины, он окажется под давлением России.

Они осуществили вторжение. Они захватили территорию. Они поддерживают продолжения боевых действий. Используются различные виды пропаганды, RT, Sputnik, кибернападения. Все инструменты представлены в Украине", - подчеркнул он.

Характеризуя двух претендентов на пост президента Украины, Волкер отметил, что "кандидат, который заявляет о себе, что он выступает против истеблишмента, соревнуется против действующего президента, который, словно, говорит: "я тяжело работал, у меня много достижений, нужно сделать больше".

"Теперь украинская общественность должна выбрать. Хотят они того, кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы?

Или они хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако, сделал больше для реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоит Путину?", - добавил спецпредставитель США.

Отвечая на вопрос о позиции НАТО в отношении Украины, Волкер отметил единство политики альянса в сдерживании агрессии РФ.

"На этой неделе министры иностранных дел стран-членов НАТО одобрили общий подход НАТО к безопасности в Черном море, который частично является проявлением поддержки безопасности свободы мореплавания в Черном море и поддержки Украины", - заявил политик.

Напомним: