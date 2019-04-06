Два КПВВ на Донбассе не работают

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Суббота, 6 апреля 2019, 08:56

КПВВ "Гнутово" закрыто на реконструкцию, а КПВВ "Марьинка" временно приостановило пропуск лиц и транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы в субботу.

"Напомним, что КПВВ "Гнутово" закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь" не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля", - отмечают пограничники.

Кроме того, с пятницы по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка".

"Это связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно", - говорится в сообщении.

Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.

Напомним:

  • 5 апреля снайпер боевиков обстрелял блокпост КПВВ "Марьинка", в результате чего ранен военнослужащий. Поэтому пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" временно приостановили.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба Донбасс


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