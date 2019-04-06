Координатор ОБСЕ встретился в Донецке с несколькими украинскими заложниками

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш встретился в оккупированном Донецке с четырьмя украинскими заложниками-военными и двумя гражданскими.

Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в субботу.

"В эти дни координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где, по нашей предварительной информации, встретился с четырьмя заложниками - военными, которых боевики не освобождают более четырех лет, несмотря на все наши усилия. Также боевики показали ему еще двух гражданских, незаконно удерживаемых оккупантами", - написала она.

Вместе с тем Геращенко отметила, что Фришу позволили увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в украинском списке с требованием их навестить. В частности, Украина настаивала на встрече со Станиславом Асеевым, однако встреча не состоялась.

"К сожалению, вместо 10 заложников, на посещении которых мы настаивали, ему показали только 4. И еще 2 гражданских, о задержании которых мы знаем", - написала Геращенко.

Она также выразила возмущение "теплыми объятиями" Фриша с представителями оккупационной "власти", видео которых распространяют российские и сепаратистские ресурсы.

"Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке носили не закрытый характер, он там представлял ОБСЕ, от которой мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не обнимашек", - отметила Геращенко.

"Я понимаю эмоции родных заложников и освобожденных нами заложников, и также считаю, что задекларированная беспристрастность и равноудаленность представителей ОБСЕ требует от них более сдержанного публичного поведения с незаконной "властью" Донбасса. Публичные объятия вызывают в украинском обществе острую реакцию, и от координаторов ОБСЕ мы ждем разблокирования вопроса телефонных связей и переписки, и посещения ВСЕХ тех заложников, которые были заявлены в списке как обязательные", - добавила она.