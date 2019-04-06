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Порошенко хочет перезагрузки НАПК и САП, а силовиков лишить некоторых функций

Суббота, 6 апреля 2019, 18:51
Порошенко хочет перезагрузки НАПК и САП, а силовиков лишить некоторых функций
фото из facebook

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости "перезагрузить" Назка и САП, лишить СБУ и другие правоохранительные органы функций экономических расследований и создать новую службу финансовых расследований.

Об этом глава государства заявил 6 апреля во время встречи с представителями общественных организаций, сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

"Порошенко поддерживает необходимость перезагрузить НАПК и САП. В ближайшее время от имени коалиции общественных организаций мы вышлем президенту тексты законопроектов с нашим видением такой перезагрузки", - сообщила Каленюк.

При этом, по ее словам, о работе НАБУ Порошенко заявил, что поддерживает главу Бюро Артема Сытника, "хотя есть замечания к работе органа".

Вместе с тем, по данным источников УП, Порошенко упрекнул НАБУ за то, что ведомство не расследует дела относительно олигарха Игоря Коломойского.

"Антикоррупционные судьи будут назначены президентом в ближайшие несколько дней. ... Обсуждали также кадровые вопросы Семочко и Демчины. Президент понимает токсичность этих людей на их должностях", - сообщила Каленюк.

По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки. 

Также, по ее словам, президент выступает за лишение СБУ и других правоохранительных органов, в частности полиции, функций экономических расследований путем создания новой службы финансовых расследований - Нацбюро финансовых расследований.

Как отметила представительница ЦПК, процедура отбора руководителя такого бюро должна была происходить с привлечением мижнарождних экспертов по примеру отбора судей Антикоррупционного суда.

По словам Каленюк, на встрече присутствовали около 20 участников, а беседа длилась более 2 часов, в ходе которой Порошенко "признал, что допустил две основные ошибки за последние годы - кадры и коммуникация".

По данным УП, на встрече Порошенко давал каждому высказываться, много слушал и всем давал возможность задавать вопросы, такого тона разговора раньше не было.

Также Порошенко обтекаемо критиковал кандидата в президенты Владимира Зеленского и спросил у присутствующих, что они думают о его видео-ответах Зеленскому - мол, это - его собственная инициатива, команда Порошенко была против них.

На вопрос, есть ли у Порошенко "план" Б ", если он проиграет во втором туре президентских выборов, он заявил: "У меня сейчас есть только план "А".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСБУНАПКНАБУ
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