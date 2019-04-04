Батл між кандидатами. Всі деталі

Після першого туру президентських виборів два кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський, які вийшли у другий тур, влаштували відеобатл щодо умов проведення дебатів.

31 березня кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів.

"Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати", - сказав він.

У свою чергу інший кандидат на пост глави держави Володимир Зеленський відповів, що готовий до дебатів з чинним президентом Петром Порошенка.

Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост президента, що пройшли в другий тур президентських виборів, узяти участь у теледебатах.

Однак згодом від радників Зеленського прозвучали різні заяви про неможливість проведення дебатів перед другим туром.

Зокрема, радник Руслан Рябошапка заявив, що не бачить сенсу у дебатах: "Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може, він з Коломойським влаштує дебати? Чи Коломойський із Медведчуком?".

2 квітня телеканал "UA: Суспільне" ініціював "дебати-челендж" та закликав українців стимулювати в соцмережах основних претендентів на посаду президента Володимира Зеленського та Петра Порошенка взяти участь у публічних дебатах.

Після цього у соцмережах почали публікуваи пости і фото із закликом провести дебати.

Ввечері 3 квітня Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком.

"Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу відморожусь, заховаюсь. Ні. Я це не ви у 2014 році (тоді Порошенко не став дебатувати з Юлією Тимошенко – ред.)", - сказав він, озвучивши при цьому низку умов.

Зеленський закликав Порошенка провести дебати на НСК "Олімпійський" перед народом України, у присутності журналістів. При цьому транслювати їх мають право всі телеканали у прямому ефірі.

Крім того він поставив вимогу пройти експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів.

"Країні потрібен здоровий президент", - заявив Зеленський.

"Даю вам 24 години. Думай-те", - додав він.

Водночас у групі команди Зеленського з'явився лічильник зворотнього відліку, який відраховує 24 години.

Ролик Зеленського тільки на YouTube вдень 4 квітня подивилися понад 870 тисяч осіб.

Після цього на Telegram-каналі Порошенка, на який підписані більше 26 тисяч користувачів, пройшло опитування щодо дебатів з Зеленським на НСК "Олімпійський".

"Закон "Про вибори Президента України" визначає, що "Теледебати проводяться в останню п'ятницю перед днем голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі. Насправді, питання риторичне, але як би діяв ти?", - написав Порошенко.

Він запропонував підписникам обрати з двох варіантів: "Чинив би законно" і "Порушив би закон".

На момент публікації новини в опитуванні взяли участь більше 16 тисяч підписників, 77% учасників опитування обрали варіант "Чинив би законно".

Проведення дебатів на стадіоні не є порушенням закону. Порошенко свідомо поставив питання, на який складно було відповісти "Ні".

Вночі 4 квітня Порошенко оприлюднив відеозвернення до Зеленського.

Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

"Володимире Олександровичу. Я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність - стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу.

Моя країна - це сильна європейська Україна, яка ніколи, за жодних обставин, ні перед ким не стане на коліна", - заявив Порошенко.

"Дебати - це не шоу. Виборча кампанія - це подія, яка визначає майбутнє країни, нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - це не гра, це не бажання сподобатися.

Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - значить нести відповідальність за людей, нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні", - додав він.

При цьому Порошенко наголосив, що правила дебатів прописані в законі про вибори президента і порадив Зеленському почитати їх.

"Вони можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже уставлені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - наголосив він.

Ролик Порошенка на YouTube вдень 4 квітня подивилися понад 98 тисячі осіб.

У Національній суспільній телерадіокомпанії України заявили, що мають технічну можливість провести трансляцію із стадіону "Олімпійський", але це наразі не можна назвати дебатами.

"Чи може Суспільне провести дебати? - навіть питання такого не стоїть: звісно, може. Згода обох кандидатів є, тепер залишається ЦВК, яка все це мусить погодити і згідно із законом - оплатити з державного бюджету. То ж починаємо перемовини з усіма сторонами", - написав у Twitter Зураб Аласанія.

Координатор громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська пояснила, що згідно із законодавством, кандидатам в президенти Зеленському та Порошенку доведеться або брати участь в двох дебатах - офіційно організованих "Національною громадською телерадіокомпанією" (НГТУ), і в дебатах на стадіоні, або ж доведеться сплатити з бюджетних коштів оренду НСК "Олімпійський", де НГТУ організовує офіційні дебати.

За її словами, закон дає право кандидатам проводити агітаційні заходи, серед яких і дебати, виключно за рахунок виборчого фонду.

"Усі мають право ходити на ефіри, дебатувати, сперечатися і доводити свою позицію, але якщо мова про формат стадіону, то витрати на нього повинні бути покриті офіційно самими ж кандидатами в рівній пропорції", - зазначила вона.

У той же час Айвазовська зазначила, що закон зобов'язує Громадського мовника організувати 19 квітня дебати на кошти платників податків, але ці дебати безоплатно можуть транслювати інші телеканали.

Вона додала, що кандидатам в президенти України доведеться йти і на офіційні дебати, і на стадіон, "або ж бюджетними коштами потрібно оплатити "Олімпійський", де Громадське організовуватиме змістовну частину дебатів.

Зранку, 4 квітня, речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що усі підрозділи МВС готові забезпечити охорону публічного порядку під час дебатів кандидатів у президенти, якщо вони проходитимуть на НСК "Олімпійський".

"Стадіон так стадіон. Підрозділи МВС України: а саме Національна поліція із ДСНС і Національна гвардія готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на НСК "Олімпійський" під час президентських дебатів", - написав він у Facebook.

Шевченко додав, що подібні великі заходи уже не раз безпечно проходили на цьому стадіоні, як наприклад, фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року.

"І хай переможе сильніший. Тільки у нас є одна, але жорстка вимога – вболівальникам з обох команд поводитися чемно і правопорядок не порушувати", - підсумував Шевченко.

Разом з тим у державному підприємстві НСК "Олімпійський" заявили, що до них не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

У прес-службі Зеленського зазначили, що поки що не узгоджували деталі проведення дебатів на НСК "Олімпійський" перед другим туром президентських виборів.

"Вчора був тільки виклик. Сьогодні ми отримали реакцію, значить деталі якраз тільки зараз будуть узгоджуватися", - зазначили у прес-службі.

У команді Зеленського додали, що є попередні плани і технічні домовленості, а також запевнили, що знають про постанову Центральної виборчої комісії №472, яка встановлює порядок проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборних теледебатів, що, відповідно, мають проходити в студії (кімнаті) НСТУ.

У Зеленського наголосили, що після отримання відповіді Порошенка у штабі формулюють офіційну позицію щодо бачення проведення дебатів.

Поки кандидати у президенти влаштували відеобатл щодо умов проведення дебатів, відразу кілька членів команди чинного президента Петра Порошенка розповсюдили у соцмережі фейки про переможця першого туру виборів Володимира Зеленського, зокрема про те, що корпоративні права на відеоролик Зеленського про дебати на НСК "Олімпійський" належать російській компанії.

Також соцмережі вибухнули жартами і різноманітними коментарями на тему дебатів між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський".

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