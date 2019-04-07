Виноградники винодела Лакарена снова подожгли

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 11:12

Неизвестные подожгли виноградники известного французского винодела Кристофа Лакарена в селе Шабо Одесской области.

Об этом он сообщил в субботу вечером на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером около 1га Ркацители сгорело от рук бандитов", - написал он и поблагодарил пожарников за помощь.

"В Украине – хаос. Для своего развития Украина нуждается в серьезных переменах", - добавил винодел.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Одесская область криминал бизнес


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