Зеленский сказал, готов ли к переговорам с Путиным и чем готов пожертвовать

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 21:27

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и ответил, чем готов пожертвовать.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", которое в записи вышло в эфир вечером 7 апреля.

По словам Зеленского, с Россией "однозначно надо говорить".

"Война с Россией. Поэтому с РФ надо говорить. Должны быть переговоры и дипломатический формат переговоров с РФ в присутствии представителей Запада", - отметил Зеленский.

На вопрос, готов ли он к переговорам с Путиным, Зеленский без сомнения заявил "Да".

"Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должно быть константой (математический термин, величина, значение которой не меняется - ред.)", - добавил он на вопрос, чем готов пожертвовать.

Зеленский заявил, что в Европе многие хотят помогать Украине.

"Все понимают, что сейчас главная задача - не просто остановить войну, а сделать первые шаги - прекратить стрельбу. Для этого есть Минские соглашения, надо продолжать минский процесс. Но все согласны - этот минский формат надо реформировать", - заявил Зеленский.

На решение вопроса о прекращении огня "мы не можем позволить себе какой-то долгий процесс", добавил он.

По его словам, также должна быть начата "информационная война,  в которой мы должны стать победителями".

"Должны достучаться до каждого украинца, живущего на оккупированных территориях, не просто им что-то пообещать, а восстановить отношения. ... Начать платить пенсии людям, которые живут там (на оккупированных территориях - ред.), говорить им, что вам запудрили мозги, что мы вас ждем, любим, всех победим, скоро стрельба закончится, вы вернетесь в состав Украины, все оккупированные территории", - отметил кандидат.

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Напомним,

  • Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта.
  • Во второй тур, который состоится 21 апреля, согласно подсчету 100% электронных протоколов, прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Зеленский


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