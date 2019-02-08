Що треба знати про головних кандидатів у президенти: програми, стратегії і спонсори

Вибори 2019 – особливі, адже ще ніколи за часи незалежності рейтинги лідерів не були настільки низькими, а результат – непередбачуваним.

Хоча у ЦВК зареєструвалися рекодні 44 кандидати, соціологи кажуть – українці не бачать політичних лідерів, мають запит на зміну системи, а неочікувані рейтинги деяких "нових облич" на виборах пояснюють розчаруванням і фактично голосуванням не "за", а "проти".

Щоб допомогти вам визначитися, розповідаємо про статки в деклараціях, спонсорів, політичне минуле, передвиборчі програми і стратегії головних кандидатів у президенти.

Динаміка рейтингів

Група "Рейтинг", моніторинг електоральних настроїв українців



Похибка репрезентативності дослідження не більше 1,3%.



Щоб увімкнути/вимкнути інформацію про кандидата оберіть його прізвище в легенді графка.

Портрет кандидата

Прізвища кандидатів подано у алфавітному порядку.

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