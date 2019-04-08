США временно выводят свои войска из Ливии

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Понедельник, 8 апреля 2019, 01:20

Соединенные Штаты временно выводят свой военный контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации в стране.

Об этом заявили в пресс-службе Африканского командования Вооруженных сил США.

"Страну покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, и оказывает помощь властям Ливии в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что командование США будет продолжать следить за обстановкой на местах и ​​оценивать целесообразность восстановления своего военного присутствия в случае необходимости.

"Реальная обстановка на местах в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой", - подчеркнул глава Африканского командования ВС США Томас Вальдхаузер.

Между тем, военные правительства национального единства Ливии начали контрнаступление в ответ на атаку самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (ЛПА) фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства, который поддерживает ООН.

Восток и частично юг Ливии контролирует избранная в 2014 году палата представителей ("правительство в Тобруке"), которую поддерживает Хафтар и его армия.

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Темы: США Ливия


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