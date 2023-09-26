В Ливии задержали восемь чиновников – из-за наводнения, в котором погибли тысячи людей
В понедельник главный прокурор Ливии приказал задержать восемь чиновников на время расследования обвала двух дамб, из-за которого город Дерна оказался под водой и в результате чего погибли тысячи людей.
Источник: Deutsche welle
Детали: По данным гуманитарных агентств, количество погибших колеблется от 4000 до 11 000.
Мэр Дерны Абдель-Монейм аль-Гаити, которого уволили после катастрофы, был среди допрошенных.
Прокуратура также приказала оставить под стражей должностных лиц Управления водных ресурсов и Управления дамбами до завершения расследования.
Их обвиняют в том, что к катастрофе привели бесхозяйственность, халатность и ошибки. Прокуроры утверждают, что чиновники не предоставили достаточно доказательств, чтобы избежать предъявления обвинений.
Дамбы в Ливии были построены компанией из бывшей Югославии в 1970-х годах над долиной реки, которая разделяет город. В 2007 году турецкая фирма заключила контракт на проведение технического обслуживания двух дамб.
В отчете государственного аудиторского агентства в 2021 году говорится, что две дамбы не поддерживались, несмотря на выделение более 2 миллионов долларов (1,88 миллиона евро) на эти цели в 2012 и 2013 годах.
Эксперты в стране неоднократно били тревогу, в том числе в прошлом году, о необходимости обслуживания дамб.
Предыстория:
- Из-за шторма "Даниэль" в начале сентября в Греции и Ливии случились наводнения.
- 11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.
- Более 5 000 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.
- 15 сентября количество погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч человек.