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В Ливии задержали восемь чиновников – из-за наводнения, в котором погибли тысячи людей

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 05:56
В Ливии задержали восемь чиновников – из-за наводнения, в котором погибли тысячи людей
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТОПА В ЛИВИИ, ФОТО CNN

В понедельник главный прокурор Ливии приказал задержать восемь чиновников на время расследования обвала двух дамб, из-за которого город Дерна оказался под водой и в результате чего погибли тысячи людей.

Источник: Deutsche welle

Детали: По данным гуманитарных агентств, количество погибших колеблется от 4000 до 11 000.

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Мэр Дерны Абдель-Монейм аль-Гаити, которого уволили после катастрофы, был среди допрошенных. 

Прокуратура также приказала оставить под стражей должностных лиц Управления водных ресурсов и Управления дамбами до завершения расследования.

Их обвиняют в том, что к катастрофе привели бесхозяйственность, халатность и ошибки. Прокуроры утверждают, что чиновники не предоставили достаточно доказательств, чтобы избежать предъявления обвинений.

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Дамбы в Ливии были построены компанией из бывшей Югославии в 1970-х годах над долиной реки, которая разделяет город. В 2007 году турецкая фирма заключила контракт на проведение технического обслуживания двух дамб.

В отчете государственного аудиторского агентства в 2021 году говорится, что две дамбы не поддерживались, несмотря на выделение более 2 миллионов долларов (1,88 миллиона евро) на эти цели в 2012 и 2013 годах.

Эксперты в стране неоднократно били тревогу, в том числе в прошлом году, о необходимости обслуживания дамб.

Предыстория: 

  • Из-за шторма "Даниэль" в начале сентября в Греции и Ливии случились наводнения.
  • 11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.
  • Более 5 000 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.
  • 15 сентября количество погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч человек.

Темы: Ливия
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