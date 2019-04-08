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ФБР ведет расследование против Коломойского - СМИ

Понедельник, 8 апреля 2019, 06:22
ФБР ведет расследование против Коломойского - СМИ

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источника.

Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.

"По данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмывание средств. По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно", - говорится в статье.

"Коломойскому не были предъявлены обвинения ни в одном преступлении, а адвокат, его представляющий, заявил, что тот отвергает любые правонарушения", - добавляется в ней.

"Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то средства в США", - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, которая представляет интересы олигарха.

"Он - бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной", - добавил адвокат.

"Прокуратура США в Северном округе Огайо участвует в расследовании, поскольку Коломойский имеет там инвестиции", - пишет газета со ссылкой на Kyiv Post.

По данным The Financial Times, олигарх сейчас живет в Тель-Авиве (Израиль). Эксперты в правоохранительных органах утверждают, что его нынешнее место пребывания может осложнить любые попытки США об экстрадиции.

"The Daily Beast" также приводит слова Джонатана Брансона, который работал в посольстве США в Киеве и был старшим аналитиком по Украине в Кризисной Группе (Crisis Group): "Я думаю, что Коломойский очень опасен… Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что он один из тех, кто готов испачкать руки".

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Темы: КоломойскийСШАкриминал
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