ФБР ведет расследование против Коломойского - СМИ

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Понедельник, 8 апреля 2019, 06:22

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источника.

"По данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмывание средств. По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно. Коломойскому не были предъявлены обвинения ни в одном преступлении, а адвокат, его представляющий, заявил, что тот отвергает любые правонарушения", - говорится в статье.

"Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то средства в США", - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, которая представляет интересы олигарха.

"Он - бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной", - добавил адвокат.

"Прокуратура США в Северном округе Огайо участвует в расследовании, поскольку Коломойский имеет там инвестиции", - пишет газета со ссылкой на Kyiv Post.

По данным The Financial Times, олигарх сейчас живет в Тель-Авиве (Израиль). Эксперты в правоохранительных органах утверждают, что его нынешнее место пребывания может осложнить любые попытки США об экстрадиции.

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Темы: Коломойский США


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