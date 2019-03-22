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Коломойский рассказал, чем его цепляют Зеленский и Тимошенко

Пятница, 22 марта 2019, 12:59
Коломойский рассказал, чем его цепляют Зеленский и Тимошенко

Олигарх Игорь Коломойский хочет поражения Петра Порошенко на выборах президента, но отрицает, что финансирует его основных конкурентов – Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ВВС Джоном Фишером несколько недель назад в Израиле, тезисы из которой приводит "ВВС News Украина".

"Я не хочу, чтобы он (Порошенко – ред.) получил еще один срок. Я считаю, что первый срок – это 5 лет разочарований из-за его правления", – заявил Коломойский.

Он возлагает на президента ответственность за все проблемы страны – "войну, разруху, падение ВВП, эмиграцию из Украины и уменьшение количества населения".

Бизнесмен пытался однозначно не выражать поддержку ни одному кандидату, но наиболее теплые отзывы были в отношении Зеленского и Тимошенко, отмечает BBC.

"Я считаю, хоть она (Тимошенко – ред.) и не принадлежит к молодому поколению политиков, но это человек, который, как говорят, прошел и Крым, и Рим, взлеты и падения... Она однозначно будет лучше, но нужно давать дорогу молодым", – заявил Коломойский на вопрос, будет ли Тимошенко хорошим президентом.

Но главные надежды он возлагает на Зеленского, которого считает символом смены поколений: "Как заканчивается зима и приходит весна. Хочется жить в стране, которой руководят молодые и симпатичные люди".

Прямую денежную поддержку Зеленского и Тимошенко на выборах Коломойский опроверг:

"Финансовую поддержку можете сразу отбрасывать. Даже если бы я хотел финансово поддержать, то не смог бы, потому что ограничен из-за заморозки активов Высоким судом Лондона".

Олигарх также не подтвердил, что Зеленский – его креатура.

"У нас с Зеленским есть контрактные отношения: между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией. Я считаю, что телевизионная группа "1+1" очень заинтересована в контракте с "Кварталом" Зеленского, где он фронтмен. Это – все наши отношения. У нас нет совместного бизнеса", – сказал Коломойский.

Бизнесмен намекнул, что скорость реакции, юмор и эрудиция в Зеленского даже лучше его собственных, а потому и говорить о креатуре неуместно:

"Не может человек с более низким интеллектом и более низкой эрудицией влиять на более умного и талантливого. Поэтому я могу сказать, что он достаточно самостоятельный, даже полностью самостоятельный".

Отсутствие политического опыта у Зеленского не беспокоит Коломойского: "Смена поколений – это всегда болезненный процесс. Всегда кажется: как же мы дадим "рулить" молодым, они ж без опыта и ничего не смогут сделать – и стоит оставить опытных политиков. Но результата нет (с опытными – ред.)".

На вопрос, может ли он представить, как "комедиант" Зеленский будет противостоять президенту России Владимиру Путину, бизнесмен сказал, что это и Порошенко не очень удается.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийЗеленскийТимошенкоПорошенковыборы президента 2019
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