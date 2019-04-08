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Узник Кремля Шумков оказался в штрафизоляторе колонии в Торжке

Понедельник, 8 апреля 2019, 09:13

Узник Кремля херсонец Александр Шумков, которого в России приговорили к 4 годам общего режима за участие в "Правом секторе", находится в штрафном изоляторе исправительной колонии города Торжок.

Об этом сообщила в Facebook его тетя Людмила Шумкова.

"Благодаря волонтерам российской правозащитной организации удалось узнать, что Шумков Александр Сергеевич находится в ИК4 г. Торжок. Ныне в ШИЗО. С карантина сразу был переведен в штрафной изолятор", – написала она.

"А наши чиновники из МИД и офиса Омбудсмена до сих пор присылают письма, что он находится в СИЗО Брянска", – добавила Шумкова.

В разговоре с корреспондентом "Укринформа" она уточнила, что сейчас больше информации о том, что точно произошло и почему Александр попал в штрафной изолятор, нет. У него никто не был: ни родственники, ни представители консульства.

Напомним:

  • 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор херсонцу, украинскому военнослужащему Александру Шумкову – его приговорили к 4 годам общего режима.
  • В российском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в "экстремистских организациях" (в "Правом секторе") на территории Украины.
  • Родные Александра собирались обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд.
  • В зале суда Александр Шумков заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.
  • Позднее стало известно, что Шумкова отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.

Темы: политзаключенныеРосcия
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