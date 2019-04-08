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В аварии умер большой бизнесмен и волонтер Слабовский

Понедельник, 8 апреля 2019, 10:56
В аварии умер большой бизнесмен и волонтер Слабовский

В автокатастрофе под Киевом погиб гендиректор агропромышленной компании Allseeds Владимир Слабовский, который помогал бойцам, передавая волонтерскую помощь на фронт.

Трагедия случилась 7 апреля, сообщил его друг Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, Allseeds – одна из крупнейших украинских агропромышленных компаний, а Владимир Слабовский был бизнесменом высокого класса, неравнодушным человеком и патриотом.

"С самого начала войны он направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам. Трудно подсчитать число благодарностей за волонтерскую помощь, которые передали Владимиру Слабовскому", – отметил Бутусов.

"Он сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом. Тогда, когда это было важней и нужней всего - в 14-15-м годах", – подчеркнул он. 

По словам Бутусова, "компания купила и оборудовала тяжелый грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами, и десятки раз эта машина выезжала на фронт, тысячи наших бойцов приводили себя в порядок".. "МАН работает до сих пор, Слабовский передал его на фронт", – отметил он.

Слабовский часто посещал Мариуполь и "помогал решать десятки различных вопросов".

"Огромную помощь Слабовский оказывал тем, кто воюет с поддержкой исключительно от волонтеров - добровольческим отрядам "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии", батальону "Донбасс", – написал Бутусов.

"Вместе с волонтерским фондом патриота-одессита Марка Гордиенко, Слабовский наладил канал помощи 8-му батальону УДА "Аратта" – включая мини-трактор для оборудования передовых позиций", – добавил  он.

По данным Бутусова, "последний раз он (Слабовский) звонил комбату "Аратты" "Червню" с вопросом, чем помочь, два дня назад".

Он подчеркнул, что Слабовский "был патриотом Украины из Донецка".

"У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014-м, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами", – написал Бутусов.

"Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским" – подчеркнул он.

Марк Гордиенко написал :"В последнюю встречу, мы обсуждали, как в случае чего семьи уезжают, а мы берём оружие и знаем, куда идти".

Темы: ДТПволонтеры
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