Порошенко отстранил главу Одесской ОГА

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Понедельник, 8 апреля 2019, 11:43
Степанов занимал должность с января 2017 года

Президент Петр Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Об этом свидетельствует указ президента от 6 апреля, обнародованный на сайте главы государства.

О причинах отстранения в документе не сказано.

Другим указом исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возложено на Сергея Паращенко.

Паращенко занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации - был депутатом Одесского областного совета VI, VII созыва от "БПП "Солидарность".

 
думская

Напомним:

  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
  • Президент Петр Порошенко назначил Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации в январе 2017 года.
  • Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 года Михеила Саакашвили.
  • 20 декабря конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы выбрала председателем Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, бывшего директора госпредприятия "Полиграфический комбинат" Украина ".
  • 21 декабря Кабинет министров одобрил такое назначение.

Украинская правда

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Темы: Одесская область Порошенко


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