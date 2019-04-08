Порошенко отстранил главу Одесской ОГА

Президент Петр Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Об этом свидетельствует указ президента от 6 апреля, обнародованный на сайте главы государства.

О причинах отстранения в документе не сказано.

Другим указом исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возложено на Сергея Паращенко.

Паращенко занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации - был депутатом Одесского областного совета VI, VII созыва от "БПП "Солидарность".

думская

Напомним: