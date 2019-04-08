Кабмин РФ также взялся за подсчет "долга" Украины за Крым

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам, и в частности Министерству финансов, оказать поддержку деятельности рабочей группы Госдумы по оценке ущерба аннексированному Россией Крыму за годы его пребывания в составе Украины.

Об этом журналистам в понедельник сообщил глава группы, первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает ТАСС.

По его словам, рабочая группы думы планировала обращаться в соответствующие министерства за информацией, а поддержка Медведев повлияет на "уровень отношения к этим запросам и, соответственно, на качество экспертизы".

"Прямо на встрече Дмитрий Медведев обратился, в частности, к главе Минфина с просьбой помогать нам", - сказал он.

Мельников добавил, что также была достигнута договоренность "подключать подведомственные правительству вузы по мере необходимости".

"А на конкретные заседания рабочей группы будем приглашать специалистов в Госдуму", - отметил представитель Госдумы.

Напомним: