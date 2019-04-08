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Кабмин РФ также взялся за подсчет "долга" Украины за Крым

Понедельник, 8 апреля 2019, 13:13

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам, и в частности Министерству финансов, оказать поддержку деятельности рабочей группы Госдумы по оценке ущерба аннексированному Россией Крыму за годы его пребывания в составе Украины.

Об этом журналистам в понедельник сообщил глава группы, первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает ТАСС.

По его словам, рабочая группы думы планировала обращаться в соответствующие министерства за информацией, а поддержка Медведев повлияет на "уровень отношения к этим запросам и, соответственно, на качество экспертизы".

"Прямо на встрече Дмитрий Медведев обратился, в частности, к главе Минфина с просьбой помогать нам", - сказал он.

Мельников добавил, что также была достигнута договоренность "подключать подведомственные правительству вузы по мере необходимости".

"А на конкретные заседания рабочей группы будем приглашать специалистов в Госдуму", - отметил представитель Госдумы.

Напомним:

  • 15 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины должны возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет понес полуостров от "разрушительной политики".
  • На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
  • Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Темы: РосcияКрыманнексияУкраина
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