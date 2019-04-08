Лукашенко назвал своего фаворита украинских выборов и сравнил его с Саакашвили

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что склонен думать, что президентские выборы в Украине выиграет действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству Турции "Анадолу", передает белорусский правительственный портал БелТА.

По его словам, после первого тура лидирует шоумен Владимир Зеленский, Порошенко от него отстает, но как закончится второй тур, никто не решится предсказать.

"Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил президент Беларуси.

При этом он отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов, поскольку одного знает хорошо, а другого видел только в кино.

"Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. - ред), конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах", - сказал Лукашенко.

"Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", - подчеркнул он.

Белорусский президент посоветовал украинцам, которые не могут определиться за кого голосовать, не голосовать вообще.

"Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний", - заявил Лукашенко.

"Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы", - сказал он.

президент Беларуси подчеркнул, что, по его мнению, это лучше, чем в "очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет".

Напомним: