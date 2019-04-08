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Жетоны в метро окончательно исчезнут: названа дата

Понедельник, 8 апреля 2019, 14:53

Киевский метрополитен объявил, что до 31 октября из обращения полностью выведут жетоны для проезда.

Об этом в понедельник сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

"207 дней! Столько осталось до полного вывода жетонов в киевском метро. Последний день пользования – 31 октября. Дальше – только электронные средства оплаты", - говорится в сообщении.

"Кто платит карточкой метро – экономит уже, так как при пополнении карты на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. Кто пользуется другими картами (проездной, Карточка киевлянина, е-билет...) также уже экономит и время, и средства", - напоминают в метрополитене.

Напомним:

  • Стоимость разовой поездки в киевском метрополитене увеличилась до 8 гривен с 15 июля.

Украинская правда

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Темы: метроКиев
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