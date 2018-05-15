Проїзд у метро Києва подорожчає до 8 гривень

2823 перегляди
Вівторок, 15 травня 2018, 13:01

Вартість разової поїздки у київському метрополітені збільшиться до 8 гривень з 15 липня.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар київського метрополітену Наталка Макогон.

"Вартість проїзду в метро буде коштувати 8 гривень, але при поповненні картки метро на 50 поїздок – одна поїздка коштуватиме – 6,5 гривень", - повідомила Макогон.

Речниця підприємства повідомила, що рішення про збільшення вартості проїзду вступить в силу з 15 липня цього року.

Начальник підприємства Віктор Брагінський раніше пояснив, що зміни тарифу спрямують на оплата енергоресурсів, які подорожчали і на збільшення заробітної плати для працівників метро Києва.

Він додав, що усі пільги для соціально вразливих категорій населення буде збережено.

Також із 14 липня зросте вартість проїзду у міському транспорті столиці.

Вартість разової поїздки у наземному транспорті складе 8 гривень, проїзд коштуватиме 6,3 гривні – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою.

Альона Мазуренко, УП
Теми: метро Київ
powered by lun.ua
По темі
Google визнав проект оплати в київському метро одним з найпрогресивніших 10 травня 2018, 06:40
Псевдомінера столичної станції метро засудили до 3 років 7 квітня 2018, 09:13
У пасажира столичної підземки вилучили патрони до автоматичної зброї 1 квітня 2018, 17:12
Усі новини
Головні новини
Проїзд у метро Києва подорожчає до 8 гривень
У Києві вдвічі подорожчає проїзд у громадському транспорті
У Путіна пригрозили Україні "заходами у відповідь" на затримання журналіста
Позбавлений громадянства екс-нардеп каже, що його кличуть на допит у США
Усі новини
здоров'я

5 порад, як вберегтися від змій

думка

9 причин їсти чорний шоколад щодня