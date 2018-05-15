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Проїзд у метро Києва подорожчає до 8 гривень

Вівторок, 15 травня 2018, 13:01
Проїзд у метро Києва подорожчає до 8 гривень

Вартість разової поїздки у київському метрополітені збільшиться до 8 гривень з 15 липня.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар київського метрополітену Наталка Макогон.

"Вартість проїзду в метро буде коштувати 8 гривень, але при поповненні картки метро на 50 поїздок – одна поїздка коштуватиме – 6,5 гривень", - повідомила Макогон.

Речниця підприємства повідомила, що рішення про збільшення вартості проїзду вступить в силу з 15 липня цього року.

Начальник підприємства Віктор Брагінський раніше пояснив, що зміни тарифу спрямують на оплату енергоресурсів, які подорожчали, і на збільшення заробітної плати для працівників метро Києва.

Він додав, що усі пільги для соціально вразливих категорій населення буде збережено.

Також із 14 липня зросте вартість проїзду у міському транспорті столиці.

Вартість разової поїздки у наземному транспорті складе 8 гривень, проїзд коштуватиме 6,3 гривні – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою.

У лютому "Схеми" провели розслідування щодо заборгованості київського метрополітену компанії з російським корінням "Укррослізинг".

Підприємство уклало вкрай невигідну угоду з компанією, кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Павло Фукс.

Метрополітен має виплатити "Укррослізингу" майже 2 млрд гривень боргу.

В програмі стверджують, що у Фукса є зв’язки з міським головою Віталієм Кличком.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: метроКиїв
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