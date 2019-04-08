Экс-"торнадовец" получил пожизненный срок за убийство патрульных

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Понедельник, 8 апреля 2019, 18:23

Кировский районный суд Днипра приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества экс-бойца "Торнадо" Александар Пугачева за убийство двух патрульных полицейских.

Соответствующее решение принято 8 апреля, сообщил "Украинской правде" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Суд полностью удовлетворил требования стороны обвинения", - сказал он.

Кроме этого Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольги Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества.

 
facebook ярослава тракало

Напомним:

  • 25 сентября 2016 года в Днипре патрульные остановили авто, проевшее на запрещающий сигнал светофора. Правонарушитель открыл стрельбу, в результате которой ранения получили двое патрульных: полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.
  • В тот же день правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался бывший боец ​​роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев.
  • Ему было предъявлено обвинение по статьям 262, 263, 348 15 из 115 и ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса.

Украинская правда

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