Экс-"торнадовец" получил пожизненный срок за убийство патрульных

Кировский районный суд Днипра приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества экс-бойца "Торнадо" Александар Пугачева за убийство двух патрульных полицейских.

Соответствующее решение принято 8 апреля, сообщил "Украинской правде" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Суд полностью удовлетворил требования стороны обвинения", - сказал он.

Кроме этого Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольги Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества.

Напомним: