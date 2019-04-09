В Раде создали объединение "За Зеленского", в составе - 1 депутат

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Вторник, 9 апреля 2019, 10:50

Спикер парламента Андрей Парубий заявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "За Зеленского".

Об этом он сказал во время пленарного заседания во вторник.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде 8 созыва межфракционного депутатского объединения "За следующего президента Украины Зеленского В.А."", - заявил спикер.

Он отметил, что руководителем этого объединения избранного народного депутата Виталия Куприя.

"Но, к сожалению, ни одного другого депутата нет в перечне. Я обращаюсь к Виталию Николаевичу донести, если есть еще депутаты, кроме вас, донести список в аппарат, чтобы мы могли публично объявить, кто входит в это межфракционное объединение, кроме уважаемого господина Куприя ", - добавил Парубий.

Кроме того, он объявил о создании еще одного межфракционного объединения "На часі", куда вошли 12 нардепов из разных фракций, а руководителем избрана Елена Сотник.

Напомним

  • 8 апреля экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского" в Верховной Раде.
  • В комментарии "Украинской правде" Куприй утверждал, что к этому объединению уже "присоединились несколько депутатов", однако фамилии, или хотя бы их количество, назвать отказался.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная Рада Зеленский


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