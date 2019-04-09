В Раде создали объединение "За Зеленского", в составе - 1 депутат

Спикер парламента Андрей Парубий заявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "За Зеленского".

Об этом он сказал во время пленарного заседания во вторник.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде 8 созыва межфракционного депутатского объединения "За следующего президента Украины Зеленского В.А."", - заявил спикер.

Он отметил, что руководителем этого объединения избранного народного депутата Виталия Куприя.

"Но, к сожалению, ни одного другого депутата нет в перечне. Я обращаюсь к Виталию Николаевичу донести, если есть еще депутаты, кроме вас, донести список в аппарат, чтобы мы могли публично объявить, кто входит в это межфракционное объединение, кроме уважаемого господина Куприя ", - добавил Парубий.

Кроме того, он объявил о создании еще одного межфракционного объединения "На часі", куда вошли 12 нардепов из разных фракций, а руководителем избрана Елена Сотник.

Напомним