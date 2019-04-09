В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: 1 погиб, 2 ранены

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Вторник, 9 апреля 2019, 11:30

При разминировании территории возле насосной станции в Донецкой области погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое - ранены.

Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба ГСЧС.

"Около 10:30 вблизи с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.А.

Украинская правда

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Темы: Донбасс


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