В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: 1 погиб, 2 ранены

При разминировании территории возле насосной станции в Донецкой области погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое - ранены.

Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба ГСЧС.

"Около 10:30 вблизи с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.А.