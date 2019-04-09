Порошенко: Я признал ошибку, я изменил коммуникацию

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Вторник, 9 апреля 2019, 12:15

Президент Петр Порошенко уверяет, что в случае избрания на второй срок будет иначе строить коммуникацию с народом и больше учитывать мнение гражданского общества.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером 8 апреля, отвечая на тезис об изменении им коммуникации.

"Я действительно изменил коммуникацию – в том числе, с гражданским обществом. И я благодарен, потому что эта инициатива шла от гражданского общества в эти напряженные времена. Я благодарен Верховной Раде, главе Верховной Рады, который способствовал организации этой встречи", – сказал Порошенко.

"Я сказал: первая ошибка была коммуникационная – стратегическая коммуникация была полностью разрушена, решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильными, они не вызывали доверия в обществе", – добавил он.

Президент пояснил: "Сегодня нужно было научиться в новых условиях – это то, что нас тоже отличает от России: ты должен убедить общество".

"И это будет правило следующих 5 лет. И изменение стратегической коммуникации, когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов – это точно будет работать лучше", – заявил он.

"Я признал эту ошибку", – подчеркнул Порошенко.

Второй ошибкой он назвал кадровую политику:

"Были очевидные ошибки в назначении тех или иных людей. Я не буду называть вам имена, но я хочу подчеркнуть: никаких бизнеспартнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока. И это принцип, который должны исповедовать все, а не только Петр Порошенко".

Глава государства считает, что после децентрализации "все, что касается гражданина, он должен решить на территории общины".

"Первый кадровый резерв, первые "лифты", из которых я буду формировать новую команду, будут лидеры общин, которые умеют обеспечивать стратегическую коммуникацию и общаться с гражданским обществом, которые знают, что такое улучшать жизнь общины и как служить государству", – заявил Порошенко.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Порошенко выборы президента 2019 кадры


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