Садовый прогнозирует, что из "Самопомичи" побегут нардепы

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Вторник, 9 апреля 2019, 12:18

Лидер партии "Самопомич" мэр Львова Андрей Садовый прогнозирует, что часть народных депутатов перейдет из парламентской фракции "Самопомочи" к другим политическим силам.

Об этом он пишет 9 апреля на своей странице в Facebook.

"В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", – отмечает Садовый.

Лидер "Самопомочи" поблагодарил своих коллег за работу:

"Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их работу. Не скурвились, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве".

По словам Садового, "Самопомич" ждет непростая внутренняя перегруппировка.

"Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который произойдет по принципу "открытых списков". Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", – отметил политик.

Напомним:

  • 2 апреля Садовый заявил, что политическая партия "Самопомич" будет участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила.
  • В 2014 году в Верховную Раду прошли 33 кандидата от этой политсилы. Сейчас фракция "Самопомочи" насчитывает 25 нардепов.

Украинская правда

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Темы: Самопомич Садовый


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