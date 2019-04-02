Садовый объявил, что "Самопомич" самостоятельно пойдет на выборы в Раду

Политическая партия "Самопомич" будет участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила.

Об этом заявил лидер политсилы, мэр Львова Андрей Садовый во время обращения, опубликованного на странице в Facebook.

"Меня часто спрашивают, а что "Самопомич"? А что дальше? Даю прямой ответ: "Самопомич" будет участвовать в выборах в следующий парламент как самодостаточная политическая сила", - сказал он.

Садовый также заявил, что за четыре года "ребята из "Самопомочи" не скурвились, поэтому они нужны в парламенте".

Напомним: