Садовый объявил, что "Самопомич" самостоятельно пойдет на выборы в Раду

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Вторник, 2 апреля 2019, 18:10

Политическая партия "Самопомич" будет участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила.

Об этом заявил лидер политсилы, мэр Львова Андрей Садовый во время обращения, опубликованного на странице в Facebook.

"Меня часто спрашивают, а что "Самопомич"? А что дальше? Даю прямой ответ: "Самопомич" будет участвовать в выборах в следующий парламент как самодостаточная политическая сила", - сказал он.

Садовый также заявил, что за четыре года "ребята из "Самопомочи" не скурвились, поэтому они нужны в парламенте".

Напомним:

  • 1 марта Садовый решил отказаться от участия в президентских выборах в пользу Анатолия Гриценко.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (выше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Сейчас в Верховной Раде есть фракция "Самопомочи". Во время ее прохода в 2014 году Садовый был в списке партии, однако на заранее непроходимом 50-м месте. В Раду тогда прошли 33 кандидата от этой политсилы.

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Темы: Самопомич Садовый виборы


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