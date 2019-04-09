Ляшко, который набрал 5%, во втором туре никого не поддерживает

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Вторник, 9 апреля 2019, 13:09

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который участвовал в первом туре президентских выборов, заявил, что он и его соратники не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты во втором туре.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов, никого из тех, что сегодня есть, мы не поддерживаем", - заявил Ляшко.

Ляшко объяснил такую ​​позицию тем, что кандидаты, претендующие на должность главы государства, соревнуются не идеями и программами, а анализами.

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  • Порошенко и Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

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Темы: Ляшко выборы президента 2019 Порошенко Зеленский


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