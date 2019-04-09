Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко, который набрал 5%, во втором туре никого не поддерживает

Вторник, 9 апреля 2019, 13:09

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который участвовал в первом туре президентских выборов, заявил, что он и его соратники не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты во втором туре.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов, никого из тех, что сегодня есть, мы не поддерживаем", - заявил Ляшко.

Ляшко объяснил такую ​​позицию тем, что кандидаты, претендующие на должность главы государства, соревнуются не идеями и программами, а анализами.

Читайте также: Результаты выборов президента Украины 2019. Подсчет голосов онлайн

  • Порошенко и Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Темы: Ляшко Олегвыборы президента 2019ПорошенкоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Ляшко Олег
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: