Названы еще несколько экспертов "Зе!Команды"

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского назвала новых экспертов, среди которых экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и экс-первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании Александр Харебин.

Об этом свидетельствует расширенный список, переданный СМИ, сообщает Интерфакс-Украина.

Шульмейстер будет заниматься вопросами транспорта и инфраструктуры, а Харебин - информационной и языковой политики, а также общеполитическими вопросами.

В расширенном списке также есть почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права юркомпании Jurimex Данил Гетманцев, курирующий вопросы налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Названо также главу ОО "Всеукраинская организация "Зеленый фонд" Олега Бондаренко, который будет курировать правовые вопросы и вопросы экологии.

Кроме того, среди новых имен в этом списке заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко – E-government и народовластия, основатель школы мэров и экс-претендент на пост мэра Хмельницкого Руслан Рохов – местное и региональное развитие, юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

В список советников, как и раньше, включены трое: бывшие министры - финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичюс, а также экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Непосредственно представителями команды "Зе!" названы спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.

Как сообщалось, в конце января этого года команда кандидата в президенты, шоумена В.Зеленского сообщила о пополнении тремя экспертами, каждый из которых будет курировать отдельное направление предвыборной кампании. Тогда были названы имена Дмитрий Разумкова, эксперта по вопросам образования и науки Сергея Бабака и эксперта по правовым вопросам Ирины Венедиктовой.

Напомним: