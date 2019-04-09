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Штаб Порошенко о Путине на бордах: Разрешения у убийцы не спрашивали

Вторник, 9 апреля 2019, 17:49
Штаб Порошенко о Путине на бордах: Разрешения у убийцы не спрашивали

В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко говорят, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.

Соответствующее объяснение размещено на Facebook-странице штаба.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев", - говорится в комментарии.

"Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского", - говорится также в комментарии.

В штабе отмечают, что "задача рекламного сюжета - напомнить стране, в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный Главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

По словам политтехнологов Порошенко, сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина.

"Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль. В конце концов, сам Путин сказал, что его устроит любой на посту президента Украины, кроме Порошенко. Но будет так, как решит украинский народ ", - резюмируют в штабе.

Напомним:

  • После объявления результатов первого тура президентских выборов штаб Порошенко начал распространять агитацию, на которой действующий глава государства противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
  • В соответствии со статьей 8 закона Украины О рекламе, "в рекламе запрещается помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица".
  • Статья 64 также вводит ограничения непосредственно по ведению предвыборной агитации. В частности, она запрещает участие в предвыборной агитации "лицам, которые не являются гражданами Украины".

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019Порошенко
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